Il Milan dopo aver blindato Gigio Donnarumma si appresta a chiudere anche il colpo Conti con l'Atalanta, ma il mese di luglio sarà fondamentale per il club rossonero che andrà alla ricerca del grande colpo in mezzo al campo. In calo le quotazioni di Lucas Biglia, salgono quelle di Gregorz Krychowiak in uscita dal PSG.