E' stato determinante per gran parte della stagione, con la sua forza fisica e la capacità di inserimento. Juraj Kucka è uno dei centrocampisti più utilizzati da Vincenzo Montella, con i suoi 1.842 minuti. Nelle ultime settimane però il nazionale slovacco sta accusando una netta flessione sul piano del rendimento.



2017 IN CHIAROSCURO - Nell'ottimo punto ottenuto nel derby,le prestazioni offerte da Kucka e Bacca sono state le uniche note stonate. L'ex Genoa ha faticato molto ad entrare in partita, molle e impreciso come non gli era mai capitato. Una involuzione fisica netta, con l'unica parentesi contro il Palermo dove era tornato a ruggire. Contro i nerazzurri ha rimediato un giallo evitabile per una simulazione che lo ha fatto entrare in diffida, motivo per il quale Montella medita di rilanciare Pasalic in coppia con Mati Fernandez nella sfida all'Empoli di domenica prossima. Un turno di riposo per cercare di averlo al meglio nella trasferta di Crotone dove servirà tutta la sua esplosività per tenere testa agli alti ritmi che attendono il Milan allo Scida.



TRA RINNOVO E TORINO - Chiudere bene la stagione, riportando il Milan in Europa, per poi staccare la spina e vivere un possibile uomo mercato. Kucka ha rimandato al mittente le proposte cinesi, piace al Leicester in Inghilterra e sopratutto al Torino. Sinisa Mihajlovic ne ha già parlato con Urbano Cairo, considera lo slovacco elemento fondamentale per provare cambiare faccia alla sua squadra. Difficile ipotizzare un addio, con il giocatore in attesa di un segnale dalla società dopo quella promessa per il rinnovo con adeguamento fattagli da Galliani prima dell'addio dello scorso 13 aprile.