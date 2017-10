Secondo Tuttosport, a gennaio il Milan cercherà una nuova sistemazione per il portiere classe '92 Gabriel (foto acmilan.com), sotto contratto fino a giugno 2019 e lo scorso anno in prestito al Cagliari, e il difensore classe '94 Jherson Vergara, a sua volta in scadenza nel 2019 e prestato ai russi dell'Arsenal Tula nel passato campionato. Per entrambi si valuta la cessione temporanea al Bari.