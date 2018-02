Il Milan pensa a Tim Krul nel caso in cui Marco Storari, attuale secondo di Gigio Donnarumma, non dovesse continuare il suo sodalizio con il club rossonero. Secondo quanto riportato da Tuttosport il portiere in scadenza a fine stagione con il Brighton sarebbe un profilo d'esperienza per Gattuso in vista della prossima stagione, anche se non perde quota il nome di Pepe Reina, ma per arrivare allo spagnolo del Napoli è necessaria la qualificazione in Champions League.