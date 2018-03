Il legame che li unisce è molto forte: Mirabelli ha voluto Gattuso come tecnico della Primavera del Milan, Mirabelli ha spinto per promuovere Gattuso in Prima Squadra e affidargli il dopo Montella. Come scrive la Gazzetta dello Sport, due club esteri di alto profilo hanno messo gli occhi sulla coppia rossonera: il loro futuro, però, salvo sorprese, sarà ancora milanista, con l'allenatore prossimo al rinnovo.