L'ambientamento di Hakan Calhanoglu alla Serie A è stato tutt'altro che semplice, tanto che il centrocampista turco è scivolato in fondo alle gerarchie di Montella, prima, e di Gattuso, poi. Secondo quanto rivelato da SportBild, in Turchia ci sarebbero squadre interessate e muoversi per riportare in patria l'ex Bayern Leverkusen. Si tratta del Galatasaray e del Fenerbache.