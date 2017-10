Milan e Juventus continuano a duellare per il cartellino di Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 attualmente in forza al Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri, in particolare, sono pronti all'ennesimo rilancio per il cartellino del ragazzo, in modo da battare la concorrenza, agguerrita, dei bianconeri. 45 milioni di euro la richiesta del Genoa per la cessione di Pellegri.