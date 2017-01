Il Milan non riesce a rialzare la testa e chiude una settimana nera con la terza sconfitta consecutiva tra Coppa Italia e campionato. Udine si conferma campo difficile per i rossoneri, che adesso sono al settimo posto in campionato. 5 punti nelle ultime 6 gare certificano uno stato di crisi evidente, che preoccupa Montella e il suo staff.



LOCATELLI IN AFFANNO - Manuel Locatelli sta attraversando un periodo difficile, di quelli che potranno rivelarsi utili in futuro per la sua crescita. Il regista classe 1998 paga più dei compagni il momento duro, dove anche il passaggio più banale non viene realizzato con semplicità. Ma non può e non deve essere il capro espiatorio. Il Milan aveva bisogno di un rinforzo di qualità a centrocampo, di un'alternativa al giovane prodotto del vivaio, e per il momento è arrivato il solo Deulofeu, in attesa di Ocampos.



UNO STALLO CHE FA MALE AL MILAN - Per la terza sessione di mercato consecutiva, il Milan non può portare avanti un mercato da protagonista. Montella era riuscito a ricreare uno spirito di gruppo e una squadra con delle idee di calcio precise. Non averla rinforzata a dovere è un peccato capitale. Il tecnico, in quanto guida del gruppo, ha anche le sue responsabilità, ma la vera colpa di questa crisi va rimandata a una cessione societaria che sta andando troppo per le lunghe e penalizza solo la squadra e la sua classifica.



@86_longo