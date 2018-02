All'Inter è esploso, al Milan ci è andato due volte. E ora, entrambe, pensano a Mario Balotelli. L'attaccante del Nizza, rinato in Costa Azzurra, torna di moda per le società milanesi, che lo hanno coccolato prima e venduto poi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la preferita dell'attaccante italiano è la meta rossonera, dove tornerebbe subito.