Milan e Roma continuano a seguire Rachid Ghezzal, in scadenza a fine stagione con il Lione, ma il presidente dell'OL Jean-Michel Aulas conferma alla tv ufficiale del club che ancora nulla è deciso: "E' in scadenza, stiamo facendo degli sforzi e abbiamo parlato col suo consigliere. Non è ancora chiusa, gli credo quando dice di non aver ancora firmato da nessuna parte. Può essere che parta come può essere che resti".