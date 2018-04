Il Milan riparte da Bologna, dopo 6 turni senza vittorie. Lo fa affidandosi alla classe di un Calhanoglu delizioso e a un giocatore chiave come Bonaventura. Da quando in panchina siede Gattuso, Jack si è sobbarcato sulle spalle la squadra nei momenti più duri. Serviva una reazione ed è arrivata, i rossoneri non sono completamente guariti ma dimostrano di essere vivi e convinti di poter sfilare il sesto posto all'Atalanta.



RECORD DI MARCATURE - La finta a lasciare Nagy sul posto, un dentro a incrociare con tutta la forza possibile. Il gol messo a segno da Bonaventura è tanto bello quanto importante, sia per il momento personale che di squadra. Dopo i primi mesi di sofferenza e incomprensioni con Montella, il numero 5 rossonero è diventato presenza costante nel tabellino dei marcatori. Sette gol in campionato, tutti con Gattuso, come nelle stagioni 2012/2013 e 2014/2015 e con la possibilità di stabilire il record nelle ultime tre giornate che separano alla fine del campionato. Oggi ci è andato vicino, solo la traversa gli ha negato la gioia della doppietta. Nel frattempo, con Cutrone, è il miglior marcatore del Diavolo in campionato.



TRA RINNOVO E ROMA - Sempre più determinante in campo e anche all'interno di uno spogliatoio che vive ormai da quattro anni. Bonaventura al Milan ci tiene davvero, nonostante negli ultimi anni siano stati più i momenti difficili che quelli esaltanti. Gattuso lo considera uno dei cinque punti fermi e vedrebbe di buon occhio il rinnovo del contratto che scade nel 2020. Le manovre di Raiola e l'interesse della Roma sono due minacce che vanno tenute in debita considerazione, ecco perché a fine campionato la situazione contrattuale di Jack diventerà prioritaria nell'agenda rossonera.