Ad assistere alla partita tra Fiorentina e Borussia Monchengladbach ci sarà anche il direttore sportivo in pectore del Milan targato Cina, Massimiliano Mirabelli, che si recherà al Franchi con il compito principale di osservare da vicino Federico Bernardeschi. L'attaccante viola è uno degli obiettivi del prossimo mercato dei rossoneri, ma è difficile che possa cambiare squadra, almeno prima della fine della prossima stagione: in arrivo per lui un nuovo contratto con il club viola. Le parti in causa ne stanno discutendo da tempo di questo benedetto accordo e il nodo da sciogliere resta quello della clausola rescissoria (metterla o meno? E di che entità?).