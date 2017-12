Milan di nome e di fatto? Oggi contro i rossoneri Badelj gioca l'ultima partita del 2017. Il centrocampista croato classe 1989 è in scadenza di contratto a giugno, quindi già da gennaio sarà libero di firmare con qualsiasi altro club in cui trasferirsi a parametro zero nella prossima stagione. Intanto il giocatore non ha risposto alla chiamata della Fiorentina, disposta a trattare il rinnovo.



IN VETRINA - Badelj vuole sfruttare il Mondiale in Russia con la Croazia per trovare una squadra in grado di garantirgli la partecipazione alla prossima Champions League. Come si legge sul Corriere dello Sport, su di lui sono concentrate le attenzioni di quasi tutti i top club italiani e stranieri. C'è il Milan, la strada che il vecchio procuratore, Dejan Joksimovic aveva tentato di percorrere in passato, l'Inter, ma anche la Roma e il Tottenham.



NON SUBITO - Una partenza anticipata nella prossima finestra invernale di mercato non è ipotesi presa in considerazione. Vero che la Fiorentina avrebbe così modo di evitare la beffa dell'addio a parametro zero incassando una cifra inferiore rispetto al valore reale del giocatore, ma ciò comporterebbe dover tornare a investire in un momento, gennaio appunto, dove i colpi sono più difficili da mettere a segno.