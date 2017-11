Fuochi d'artificio in estate, equilibrio in inverno. Queste le due facce del nuovo Milan di Fassone e Mirabelli in chiave mercato. A Casa Milan iniziano a delinearsi le prime linee strategiche in vista di gennaio, con il Diavolo che cercherà di essere comunque protagonista senza prestare il fianco a spese folli. L'idea sarebbe quella di regalare un paio di innesti a Vincenzo Montella, specie nel reparto di centrocampo.

MERCATO IN ENTRATA - Il successo ottenuto a Reggio Emilia ha permesso a Vincenzo Montella di mettere i bulloni alla sua panchina. A gennaio si deciderà di intervenire solo in caso di grande necessità, come nel ruolo di vice-Kessie. C'è anche un risvolto finanziario ma le ragioni sono principalmente tecniche: la dirigenza ritiene la rosa attuale già sufficientemente competitiva dopo il mercato estivo. Le piste che portano in Friuli, sponda Udinese, si stanno raffreddando nelle ultime settimane per diverse motivazioni. Jakub Jankto piace tantissimo ma il suo futuro sembra essere sempre più verso la Premier League, dove il Watford pare intenzionato a fare sul serio. Per quanto riguarda Seko Fofana c'è da registrare l'incursione del Fenerbahce che vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, mentre per Barella è in pole la Juventus. Il budget previsto sarà molto inferiore rispetto ai 230 milioni di qualche mese fa, dovrebbe aggirarsi intorno ai 15/20 milioni di euro. Il Milan comunque non vuole rimanere con le mani in mano, tanto da aver incrementato il lavoro di scounting. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il co-responsabile degli osservatori Stefano Luxoro è in Colombia per visionare diversi talenti. Un occhio attento al mercato internazionale, in attesa di piazzare il colpo giusto. Non arriverà per il reparto difensivo, considerato completo e di livello.

MERCATO IN USCITA - I due esami da superare, ovvero quello relativo al Fair Play finanziario e il debito con il Fondo Elliott, non andranno a influenzare eventuali scelte di mercato in vista della sessione che si aprirà mercoledì 3 gennaio 2018. I due big della rosa, Gianluigi Donnarumma e Suso continuano a riscuotere molto interesse. Sul primo lo spauracchio si chiama Psg, sul secondo il Tottenham di Pochettino. Dal club di via Aldo Rossi filtra serenità su questi due fronti, non c'è lo spettro di una cessione dolorosa a a gennaio. Stesso discorso valido per Patrick Cutrone ritenuto assolutamente incedibile dal Milan, nonostante il nuovo tentativo del Torino.



TAPPA IN BELGIO - Massimiliano Mirabelli e il suo staff sta approfittando della sosta per osservare diverse partite dal vivo. Questa sera, insieme a un membro del suo staff, era a Leuven per Belgio-Cipro under 21. Il Milan si muove, tra presente e futuro...