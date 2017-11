Quella che attende i rossoneri in Europa League è una squadra in forma, motivata dalla possibilità di andare al comando del girone, in caso di vittoria, e memore del pareggio a reti inviolate ottenuto, senza troppa sofferenza, a San Siro. L’AEK Atene ha confermato in Europa le buone prestazioni offerte in Superleague, dove ha tre punti di vantaggio sull’Olympiakos – riuscito nell’impresa di fermare il Barcellona – già sconfitto in casa, su un campo storicamente difficile per il Milan: nei due precedenti incontri, disputati nella fase a gironi di Champions League, i rossoneri hanno vinto entrambe le gare casalinghe, ma non sono mai riusciti a segnare ad Atene (0-0 nel 1994/95 e 1-0 nel 2006/07).



UN BUON MOMENTO DI FORMA - La squadra greca è a soli 2 punti dal primo posto nel girone, grazie alla vittoria contro il Rijeka e ai pareggi con Austria Vienna e Milan. Sebbene la difesa abbia mostrato evidenti lacune, concedendo tre gol nelle prime due partite in Europa League, è rimasta tuttavia imbattuta contro gli uomini di Montella, che hanno subito fin qui lo stesso numero di reti. Un motivo in più per non sottovalutare la formazione ellenica si ha guardando i risulati positivi ottenuti anche a livello nazionale: terza in Superleague, a meno 2 dalla vetta, e reduce dalla vittoria in trasferta contro il Panionios, squadra sconosciuta a livello Europeo, ma a pari punti con il più blasonato Olympiakos, uscito sconfitto da Atene poco più di un mese fa.



GLI “EX” DELLA SERIE A - Nella rosa della squadra greca figurano alcune vecchie conoscenze del calcio italiano: Lazaros Christodoulopoulos, centrocampista ex Bologna, Hellas Verona e Sampdoria, decisivo con una doppietta proprio nella vittoria per 3-2 ai danni dell’Olympiakos e a segno in occasione dell’unico successo europeo contro il Rijeka, e Marko Livaja, attaccante che ha vestito le maglie di Inter, Atalanta ed Empoli, autore delle ultime 2 reti segnate dall’AEK Atene nel girone. Entrambi dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, alle spalle di Araujo, attaccante classe 92’, a segno nell’ultima vittoria per 1-0 in Superleague. L’allenatore Manolo Jiménez, ex terzino sinistro e allenatore del Siviglia, potrebbe schierare al centro della difesa Uros Ćosic – in Serie A con la maglia del Pescara – davanti al portiere Anestis, protagonista a San Siro di ottimi interventi: per il Milan non sarà facile conquistare Atene per la prima volta.