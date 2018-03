Jack Bonaventura è uno dei giocatori cardine per Gattuso. Un centrocampista ben voluto dal tecnico e dal gruppo, ecco perchè il futuro non è in discussione, nonostante un contratto in scadenza nel 2020. Mirabelli ieri ha ammesso che non sono partite ancora le discussioni per il rinnovo, un argomento che verrà trattato a fine stagione.