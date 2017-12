Un derby non si gioca, si vince. Un aforisma tanto usato dagli allenatori e che in parte è stato anche il pensiero di Rino Gattuso nella conferenza della vigilia. "Partita diversa da tutte. Il bel gioco non serve a nulla, ci vuole garra, voglia e senso di appartenenza. Tutti ci devono mettere qualcosa in più, altrimenti non si vince".





SALVARE LA FACCIA - Nonostante sia una partita valevole per i quarti di coppa Italia, non si può assolutamente parlare di un derby figlio di un Dio minore. Il Milan ha l'opportunità unica, vincendo, di salvare almeno la faccia. In una prima parte di stagione caratterizzata dalle umiliazioni di Benevento e Verona, dal poker servito dalla Lazio e dalla sconfitta in casa del modesto Rijeka sarebbe forse il minimo.



SALVARE GATTUSO - Sono solo 4 i punti totalizzati da Gattuso nelle 4 partite vissute da allenatore del Milan. Ringhio non ha grandi colpe del momento attuale, al netto di qualche errore. Contro avversari alla portata sono arrivate concenti delusione, il bilancio non può che essere negativo.Con il passaggio del turno le voci sul possibile esonero sarebbero allontanate.



OBIETTIVO COPPA ITALIA - Con l'obiettivo quarto posto diventato oramai una chimera, ecco che la coppa Italia assume una connotazione diversa, quasi prioritaria. Perchè una eventuale vittoria del trofeo nazionale manca da 15 anni e garantirebbe l'accesso in Europa League, tutt'altro che sicuro dato l'undicesimo posto attuale in classifica.



TREGUA CON I TIFOSI - Dell'ultima debacle interna contro l'Atalanta si ricordano soprattutto il passaggio a vuoto di Donnarumma e la contestazione di San Siro. I tifosi hanno già fatto sapere di voler incitare la squadra fin dal primo minuto, un successo sancirebbe la tregua.



C'E' YONGHONG LI - Dopo 122 giorni, sulle tribune di San Siro ci sarà anche Yonghong Lì. Per il tanto discusso presidente del Milan sarebbe la terza volta e i precedenti sorridono: Inter-Milan 2-2 della passata stagione e la vittoria contro il Cagliari a inizio campionato per 2-1.