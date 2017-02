Secondo quanto riportato da Tuttosport, la nuova proprietà cinese, una volta insediatasi a Milan darà il via ad un mercato ben delineato per strategia e investimenti. Sì a colpi importanti, con un budget non eccessivamente limitato, ma da investire in giocatori giovani e già pronti per il grande salto. Giocatori come Giovanni Simeone o Keita Balde, giovani rampanti che già conoscono la Serie A e possono incidere nell'immediato nella rosa rossonera.