Una sfida dal forte profumo di Europa quella contro la Lazio che attende il Milan di Vincenzo Montella. L'impresa di Bologna ha riportato serenità in casa rossonera, ma la doppia squalifica di Paletta e Kucka e le tante defezioni costringono l'allenatore campano a scelte abbastanza obbligate sia per il reparto arretrato che per quello di centrocampo.



Maggiori, invece, le opzioni e di conseguenza i dubbi circa la composizione del tridente offensivo, dove gli intoccabili sono Suso e Deulofeu. Il deludente Bacca degli ultimi tempi, lo scalpitante Lapadula e proprio l'ex Barcellona restano in lizza fino all'ultimo per il nuovo di punta centrale. Tutte le ultime dal nostro inviato a Milanello Daniele Longo.