Nella pausa per le nazionali, altra tappa fondamentale per il Milan a livello economico-finanziario. Come si legge su Tuttosport, giovedì da Nyon è attesa la risposta dell'Uefa in merito alla proposta di voluntary agreement avanzata dalla società rossonera dopo il passaggio di proprietà.



Marco Fassone ha presentato già da un mese il nuovo piano, rivisto verso il basso, relativo ai conti del Milan, con il rientro nei piani del fair play finanziario nell'arco di un triennio. Se la risposta sarà positiva, la pratica andrà avanti. Invece in caso di risposta negativa, il Milan dovrà sottostare alle regole del settlement agreement.



Intanto, per quel che riguarda il rifinanziamento del debito con il fondo Elliott, l’'americana Merrill Lynch sta ancora valutando se subentrare totalmente o in parte nella somma che dovrà essere restituita, entro ottobre 2018, all'hedge found di Paul Singer. Lunedì 13 novembre è prevista l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio semestrale.