- Tomislavagente del croato Nikolaè stato intercettato fuori dall'hotel ME, nel centro di Milano, dove si tratterrà per i prossimi giorni, per proseguire la trattativa con la Fiorentina e il Milan.un matrimonio che potrebbe presto celebrarsi., le parti sono in continuo aggiornamento.Incassate le delusioni per Pierre Emerick Aubameyang e Alvaro Morata,Il Milan non ha fretta, avrà un orecchio all'incontro tra Urbano Cairo e Andrea Belotti a Bormio, l'altro a Milano doveErceg ribadirà la decisione irreversibile di accettare le lusinghe del DiavoloSecondo quanto appreso da calciomercato.com, ilL'eventuale arrivo dell'ex Dnipro, come raccontato in giornata, non escluderebbe Andrea Belotti ma la trattativa con il Torino presenta maggiore difficoltà dal punto di vista economico.