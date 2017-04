Milan:



Donnarumma 6,5: Due grandi parate, la prima su Maccarone, la seconda su Thiam.



De Sciglio 5: Tanti, troppi errori di posizione e di misura nei passaggi, anche quelli più semplici. (Dal 71’ Ocampos 4,5: Si fa notare per un destro in curva, una traversa e tanti dribbling fini a se stessi)



Calabria 4,5: Cerca spesso la sovrapposizione ma è troppo frettoloso nella scelta della giocata.



Zapata 5,5: L’eroe del derby questa volta torna delude. Prima mezzora con diversi errori di posizione, lascia staccare indisturbato Mchelidze in occasione del gol.



Paletta 5: Lascia troppo spazio a Thiam in occasione del gol del raddoppio dell’Empoli.



​Pasalic 5,5: L’inizio è positivo, con tanti palloni recuperati. Si spegne alla distanza.



​Sosa 4,5: Lento come tutto il reparto del centrocampo, perde un pallone ingenuo che poteva valere l’1-3.



​Mati Fernandez 5: Fuori giri il cileno, troppo lento e apatico. Un passo indietro rispetto all’ottima prestazione offerta nel derby (Dal 62’ Bacca 5: Incredibile l’occasione da gol fallita da un metro)



Suso 5: Ingaggia un duello tutto personale con Skorupski, ma non lo impegna mai seriamente. Sbaglia un rigore che pesa tanto.



​Lapadula 6,5: Lotta, cerca lo scambio con i compagni, trova spesso la porta e un gol che poteva riaccendere la gara.



​Deulofeu 5,5: Probabilmente la peggiore prestazione in rossonero. Ci prova fino in fondo ma intestardendosi troppo nel cercare la giocata individuale.



All. Montella 5: La squadra sbaglia totalmente approccio, le responsabilità sono anche sue.



Empoli:



​Skorupski 6,5: Nella sua prestazione c’è di tutto: almeno due interventi decisivi, il rigore parato ma anche almeno due amnesie senza senso che potevano costare caro.



​Laurini 6: Con le buone o con le cattive tiene testa a Deulofeu che ha un altro passo. (Dal 65’ Zambelli 6: Ci mette tutta la sua esperienza nel finale)



​Bellusci 6: Di testa le prende tutte, nel finale le prova tutte.



Barba 6,5: E' tornato su ottimi standard di rendimento, oggi la conferma.



​Pasqual 6,5: Leader carismatico dell'Empoli, prova di grande attenzione.



Mauri 6: Torna a San Siro da avversario e non demerita. Prova ad alzare il pressing, ci riesce con risultati alterni. (Dal 56’ Tello 6: Ci mette il suo in termini di agonismo)



​Diousse 6,5: Regia sempre lucida per il gioiellino empolese.



Croce 6,5: Pressa tutti gli avversari senza sosta, alla faccia di una carta d'identità non verdissima.



El Kaddouri 6,5: Si muove bene tra le linee, impensierendo Donnarumma con due interessanti conclusioni.



​Mchelidze 7: Svaria su tutto il fronte offensivo, aprendo varchi ai compagni. Trova l’incornata che vale il vantaggio dei suoi. (Dal 53’ Maccarone 5,5: Spreca una ghiotta occasione nel finale)



Thiam.7: Trova il suo primo gol in serie A a San Siro, cosa chiedere di più?



All. Martusciello 7: Trova l'impresa di San Siro, che fa il paio con quella del Franchi. In mezzo ad un momento di difficoltà ha trovato le scelte giuste per la salvezza.