Obiettivo +5. Il Milan vuole i tre punti con l'Empoli per provare a tagliare fuori l'Inter dalla corsa per l'Europa. Questa la sfida anticipata dai dati Opta: l'Empoli ha vinto solo due dei 23 precedenti con il Milan in Serie A (7N, 14P): entrambi i successi sono arrivati in trasferta, nel 2003 e nel 2007. Sia Milan che Empoli hanno trovato il gol nei loro ultimi sei incroci nella massima serie. Il Milan è reduce da quattro successi consecutivi in casa: non arriva a cinque, nell’arco di uno stesso campionato, da maggio 2014. Battendo la Fiorentina sabato scorso, l’Empoli ha interrotto un digiuno di vittorie che durava da 10 turni di campionato (2N, 8P). Il Milan va in gol da 10 partite di fila: non arriva a 11, nell’arco di uno stesso campionato, dall’aprile 2013. Del match non fa parte Alessio Romagnoli: dopo la botta al ginocchio rimediata ieri in allenamento, Vincenzo Montella decide di non rischiarlo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



MILAN: Donnarumma; Calabria, Zapata, Paletta, De Sciglio; Pasalic, Sosa, Fernandez; Suso, Lapadula, Deulofeu. A disposizione: Storari, Gomez, Romagnoli, Vangioni, Kucka, Poli, Locatelli, Honda, Ocampos, Bacca, Cutrone. Allenatore: Vincenzo Montella.



EMPOLI: Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Josè Mauri, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Thiam, Mchedlidze. A disposizione: Pugliesi, Pelagotti, Costa, Veseli, Dimarco, Zambelli, Tello, Zajc, Pucciarelli, Maccarone, Marilungo. Allenatore: Giovanni Martusciello.