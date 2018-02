Christian Eriksen (25) è un giocatore di almeno una categoria superiore alla media, se ne è avuta la riprova anche nella sfida di Champions League tra il suo Tottenham e la Juventus. Il nazionale danese ha sfiorato il Milan in ben due occasioni: la prima nel 2008 quando fu provinato dai rossoneri che però preferirono puntare sull'ex Genoa e Udinese Merkel. Il mancato affare fu specialmente di natura economica, in quanto l'Odense chiedeva 800mila euro per il centrocampista. Galliani ci riprovò nell'estate del 2013 ma se lo fece soffiare dal Tottenham per una cifra irrisoria, considerando dove è arrivato, ovvero 13 milioni di sterline.