Undici tappe per la riconquista di un posto in Europa che al Milan manca da 3 anni. Archiviato il successo sul Chievo, la formazione di Vincenzo Montella si prepara alla volata finale in una stagione in cui i rossoneri sono ancora in corsa per un piazzamento che valga l'accesso alle coppe e a dispetto del clima di incertezza a livello societario. Nel prossimo weekend, il calendario mette di fronte una Juventus con la mente già proiettata alla Champions League ma determinata a prendersi un'altra rivincita (dopo quella nei quarti di Coppa Italia) per il doppio ko tra la partita del girone d'andata risolta da Locatelli e la finale di Supercoppa di Doha.



COME L'INTER - Un match proibitivo sulla carta, ma anche l'ultimo impegno che chiude un tour de force che ha visto il Milan affrontare avversari mediamente più complicati rispetto alle dirette concorrenti. Dopo la sfida dello Stadium, i rossoneri avranno però nell'ordine tre match alla portata come gli impegni casalinghi con Genoa e Palermo e la trasferta di Pescara. Poi ci sarà il derby con l'Inter e, prima e dopo l'ultima doppia insidia rappresentata dalla partita di San Siro con la Roma e la trasferta sul campo dell'Atalanta alla terzultima e quartultima di campionato, Empoli, Crotone, Bologna e Cagliari non possono rappresentare serie minacce se l'obiettivo è quello di centrare il pass almeno per l'Europa League. Il Milan dovrà fare l'Inter, insomma, prendendo spunto dalla grande rimonta messa in atto dalla banda Pioli, brava a non lasciare per strada nessun punto con le rivali più abbordabili e fermata solo dai cugini nella stracittadina d'andata e da Napoli e Roma.



IL PESO DEL CALENDARIO - Un proposito quello dei ragazzi di Montella assolutamente attuabile anche alla luce delle insidie che Inter, Atalanta e Lazio troveranno dal prossimo turno in avanti. I nerazzurri sono attesi dallo scontro diretto con la formazione di Gasperini già la prossima settimana e molto si giocheranno nel trittico derby-Fiorentina in trasferta-Napoli in casa di aprile e nel match con la Lazio all'Olimpico della penultima giornata. L'Atalanta, dopo la sfida di San Siro, è attesa ancora dalla Roma e dai confronti casalinghi contro Juventus e Milan, mentre la Lazio deve ancora vedersela con Napoli (in casa), Fiorentina e Sassuolo (in trasferta), Roma e Inter (in casa). Dopo le sofferenze di gennaio e febbraio, il calendario sembra offrire un'opportunità ghiotta al Milan, chiamato ad andare ancora una volta oltre i propri limiti e provare a ripetere quanto fatto nella prima metà di stagione, ritrovando quella continuità di risultati che a dicembre avevano proposto i rossoneri come una delle pretendenti al terzo posto.