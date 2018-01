Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questo motivetto ha accompagnato il rapporto forte, intenso, tra Kakà e il Milan. In questi giorni, però, Marco Fassone è pronto a scrivere un nuovo capitolo di questa storia d'amore a forti tinte rossonere.



FEBBRILE ATTESA - "Ricardo si è preso un po’ di tempo per decidere cosa fare del suo futuro, prima di Natale ci risentiremo e non solo per farci gli auguri. Siamo in tema di favole, tra breve ne sapremo di più. Immagino la gioia nei volti dei tifosi…”. Così Fassone si era espresso il 19 dicembre scorso, chiarendo che l'ipotesi di un ritorno del bambino d'oro non era affatto tramontata. Il Milan ci crede, nonostante allo stato attuale non siano ancora arrivati segnali dal brasiliano. L'amministratore delegato vuole fare di Kakà uno dei simboli del nuovo corso, sa che la sua figura suscita sentimenti forti tra i tifosi del Diavolo. Un suo ingresso in società ridarebbe forza a un progetto soggetto a critiche nell'ultimo periodo.



IL PENSIERO DI RICKY - Immaginare un Kakà dedito solo a un ruolo di rappresentanza è fuori dalla realtà delle cose. Ricky vuole essere protagonista fuori così come lo è stato in campo. Conosce 5 lingue, è ed è stato un'icona di professionalità e serietà. L'ipotesi cinese da giocatore sembra essersi affievolita, l'idea è quella di intraprendere una carriera da dirigente. Che sia al Milan o in un altro club, lo scopriremo a stretto giro di posta. A casa Milan ci sperano. 'Amici Mai' di Antonello Venditti può tornare a suonare.