Come rivelato da Il Giornale, Marco Fassone non ha preso bene l'articolo del Corriere della Sera che ieri ha pesantemente attaccanto Yonghong Li ponendo ombre sul suo patrimonio e sul reale investimento per il Milan. Visibilmente irritato, Fassone ha scelto di non commentare in pubblico ma ha inviato il tutto in Cina e aspetta una linea comune per replicare all'attacco ricevuto dalla proprietà rossonera.