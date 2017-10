"L'obiettivo è quello, sono passate otto giornate...". Marco Fassone, ad del Milan, vota ancora Champions come obiettivo per il Milan: "Avevamo la consapevolezza che la prima fase del campionato sarebbe stata più difficile, l'obiettivo rimane quello anche se ora siamo decimi. Sarebbe brutto e sgradevole perché dovremmo posticipare di un anno i progetti della società, ma non sarebbe un dramma. Dovremmo ritardare i nostri obiettivi iniziali, ma aspettiamo maggio per questo. Mi pare che le cose vadano costruendosi, magari un po' più piano del previsto, eravamo forse un po' ottimisti, ma sono convinto che arriveranno".