Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky Sport a margine dell'elezione per il presidente della Figc: "Gattuso sta facendo un ottimo lavoro. Ci vuole ancora tempo perché quando si subentra a novembre è così, ma questa continuità di risultati è importante, anche se ancora non definitiva. Ci possono essere ancora alti e bassi, ma sono passati solo due mesi, sta lavorando bene e la strada è quella giusta. È apprezzato e stimato, sta lavorando molto bene e si respira una buona aria. Guardiamo con fiducia al futuro".



RINO E IL FUTURO - Parole importanti, che testimoniano una volta di più la stima del club di via Aldo Rossi nel suo allenatore. Quel tecnico che, chiamato a ricomporre una situazione di emergenza lo scorso novembre, si sta giocando le sue carte anche per il futuro. Molto dipenderà da se e come cambierà, da qui a giugno, la società rossonera, ma Gattuso sta ricevendo tanti elogi dai dirigenti e l'ipotesi di una sua conferma sulla panchina della prossima stagione diventa sempre più realizzabile.