Intervenuto a "Il Calcio Globale", l'ad del Milan Marco Fassone si è concentrato su Milan Lab, parlando della sua importanza e dell'idea di espandere il brand in Cina: "Si, ci puntiamo e se ne parla meno secondo me perchè è stato il primo in Italia ed è stata una intuizione tecnologica e di marketing tanti anni fa. Funziona molto bene, è uno strumento molto utile alla nostra società, ha una piattaforma e una base di dati straordinaria: sono stati monitorati tutti i nostri calciatori che sono passati di qui in questi anni, è importante nel rapporto tra società, parte medica della società, parte tecnico atletica della società, e in vista di quella che è la nostra possibile, auspicabile espansione ad Oriente e in Cina in particolare, il brand MilanLab potrebbe essere una delle potenziali chiavi di successo laggiù, perchè ho scoperto che in Cina è di assoluta popolarità, quindi l’utilizzo, lo sfruttamento e lo sviluppo anche sul piano commerciale, e non solo su quello tecnico di questo brand, potrebbe essere molto importante. Credo se ne tornerà a parlare come se ne parlava qualche anno fa".