Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Premium di Rafinha: "Voi fate sempre nomi di giocatori bravi e importanti e non posso che parlarne bene. Non c'è ancora stato alcun contatto con il Barcellona per lui. Siamo abbastanza tranquilli su come la squadra si è completata con l'acquisto di Kalinic. Se dovessero andare in porto alcune operazioni in uscita, magari faremo ancora qualcosa. Altrimenti staremo così e penso che la squadra sia forte così".