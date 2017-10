Le parole di Mirabelli su Belotti: 'Belotti? E’ risaputo, abbiamo cercato di portarlo a Milano, è stata una cosa abbastanza difficile per diversi motivi, ma è un giocatore forte ed è un tifoso milanista e chi lo sa, magari un giorno potrà indossare la maglia che sogna da bambino' non sono affatto piaciute al Torino. Secondo Tuttosport, l'ad Fassone avrebbe chiamato il Torino per scusarsi, la seconda volta dopo quanto successo già in estate.