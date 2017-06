Marco Fassone dice la sua sul futuro di Gigio Donnarumma. L'amministratore delegato del Milan ha dichiarato a Radio 24: "Trattenerlo? Lo spero di cuore, è un ragazzo fortissimo. Corteggiare Donnarumma è come corteggiare una donna bellissima, ma in questo caso c'è qualcun'altro di mezzo che sa fare bene il suo mestiere... Io spero che tutto finisca bene per il Milan".



IL PUNTO - Domani Donnarumma risponderà alla convocazione della Nazionale Under 21 per l'Europeo di categoria in Polonia. Prima il Milan attende una risposta all'offerta per rinnovare il contratto in scadenza nel 2018: la proposta è di 4,7 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni. Il nodo da sciogliere è legato a una clausola rescissoria da 50 milioni che vorrebbe inserire il suo agente Raiola in caso di mancata qualificazione della squadra rossonera in Champions League.