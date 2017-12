Il Milan torna a respirare. In quattro giorni, tra il derby di Coppa Italia di mercoledì e la trasferta di ieri contro la Fiorentina, Rino Gattuso è riuscito a ritrovare punti e fiducia, che gli permettono di vivere con più serenità le prossime settimane. Giorni che saranno anche di relax per i rossoneri, ma che saranno fondamentali per quanto riguarda il futuro societario, con Marco Fassone, amministratore delegato, che durante la sosta volerà in Cina per incontrare il presidente Yonghong Li, ripartito venerdì scorso da Milano, e fare il punto sulle strategie del club di via Aldo Rossi.



RIFINANZIAMENTO, SI DECIDE - Come riporta il Corriere della Sera, poi, il 6 gennaio scadrà anche il periodo di esclusiva di otto settimane siglato col fondo Highbridge per il rifinanziamento del debito di 303 milioni di euro a Elliott, grazie anche alla mediazione dell'advisor Bgb Weston (per cui lavora anche Antonio Giraudo). A inizio 2018, Highbridge presenterà il suo piano di rifinanziamento, che Fassone - insieme ad Han Li, che ha preso casa a Milano - valuterà.