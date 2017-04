A pochi minuti dal suo primo derby come direttore sportivo del Milan, Marco Fassone ha parlato a Premium Sport: "Un po' di emozione c'è, ho finito di lavorare all'Inter col derby e ricomincio proprio da qui. Ieri era il giorno delle celebrazioni, oggi si comincia a fare sul serio. Come ho visto la squadra ieri a cena? Mi è sembrato ci fosse il giusto mix tra emozione e tensione. C'è la giusta tensione, quella che dà la carica. Mercato? Ancora non abbiamo avviato i contatti con l'entourage di Donnarumma. Lui è un pilastro del Milan, nei prossimi giorni cominceremo a parlare. L’Europa è determinante, ma non per motivi economici: crediamo che il Milan debba riabituarsi al clima europeo, ma non determinerà il nostro budget. Quello ci è stato consegnato a prescindere, per rinforzare una rosa già qualitativamente importante. Il contratto di Montella? Abbiamo sul tavolo tante cartelline aperte, la sua e quella di tanti giocatori in scadenza, e presto le chiuderemo: a Montella per ora confermo la stima mia e di tutta la società".



LI DIVERSO DA THOHIR - A Sky Sport, poi, Fassone ha fatto un paragone con il passaggio di proprietà dell'Inter tra Moratti e Thohir, vissuto in prima persona: "Mi sembra una premessa diversa quella che ho potuto verificare in questi lunghi otto mesi di gestazione. Mi sembra che le idee e le ambizioni di questa proprietà siano di più lungo periodo, con un progetto che ha un respiro un po' più ampio rispetto a quello che avevo avuto modo di annusare la volta scorsa. Adesso starà a noi, che rappresentiamo qui la parte manageriale, dargli il giusto respiro e il giusto corpo. Però, dalle premesse che sento e che ho avuto modo di studiare in questi mesi, mi pare che la visione sia un po' più ampia".