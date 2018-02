Filippo Galli, responsabile del settore giovanile del Milan, parla di Cutrone e Calabria a Radio 24, nel corso della trasmissione Tutti Convocati: "Bisogna aspettare prima di celebrare i nostri ragazzi come grandi campioni, e in questo insegna Gattuso, ma vanno fatti i complimenti a questi talenti per il percorso che stanno facendo in Prima Squadra. I loro risultati sono un motivo di orgoglio per il nostro lavoro svolto nel settore giovanile".



SU GATTUSO - "Rino va molto oltre la grinta, ha messo a posto la difesa del Milan. La sua esperienza lo sta aiutando in un contesto come quello rossonero che non è solo un lavoro di campo ma c'è molto di più".