Il Milan cade in amichevole contro un ottimo Betis, che soprattutto nel secondo tempo mette in difficoltà i rossoneri. Se nella prima frazione di gioco, infatti, gli uomini di Montella hanno messo in campo un buon livello di gioco, nei secondi quarantacinque minuti sono stati vittime di un inevitabile calo fisico. Nonostante la sconfitta, quindi, la prestazione resta positiva, ma andiamo a scoprire i Top e i Flop di questa amichevole.



TOP

ANDRE' SILVA: finalmente si vede il centravanti portoghese in buone condizioni. L'ex Porto ha lottato, corso e segnato, mettendo in campo una prestazione di grande sacrificio e buona qualità; l'uomo più pericoloso del Milan è sempre lui, che spesso riesce a prendere ottimamente il tempo ai difensori e a far valere la sua grande fisicità anche nel gioco aereo. Prima uscita di spessore per il classe '95 che sta trovando la migliore condizione proprio nel momento migliore: quando la stagione si prepara ad iniziare per davvero.



SUSO: il centrocampista spagnolo si conferma il giocatore determinante della scorsa stagione. I dubbi sul suo futuro erano tanti, dai problemi legati al rinnovo ai dubbi relativi alle scelte tattiche di Montella, ma la realtà è che Suso resta uno degli uomini migliori di questo Milan, sia per esperienza che per qualità. Anche la prossima stagione, quindi, sarà difficile fare a meno di lui come ci dimostra anche l'amichevole di questa sera.



FLOP

BORINI: l'ex Sunderland deve ancora inserirsi negli schemi del nuovo allenatore e resta uno degli uomini meno in palla di questo Milan. Anche questa sera, nonostante la solita generosità, è troppo spesso inconcludente; certo, non sarà uno dei titolari della prossima stagione, ma deve alzare il livello del suo rendimento se vuole ritagliarsi uno spazio in questa squadra che può contare su una grande abbondanza davanti.



ABATE: entra nel secondo tempo, ma non riesce mai ad entrare in partita. In fase offensiva non riesce mai ad imporsi e non arriva mai sul fondo; problemi anche quando si è trovato a dover difendere, come dimostra il fallo piuttosto ingenuo sugli sviluppi del quale il Betis ha ottenuto il calcio di rigore decisivo che ha permesso agli spagnoli di portarsi a casa la vittoria.