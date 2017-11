Vertice finito a Nyon. Dopo circa tre ore di incontro per discutere i termini del voluntary agreement, Marco Fassone, Han Li e la delegazione del Milan ha lasciato la sede dell'Uefa. Come riporta l'Ansa, la commissione, che è guidata dall’ex premier belga Yves Leterme, ha comunicato che prenderà una decisione nei prossimi giorni, comunque entro Natale.



MODERATA FIDUCIA - Dalla società di via Aldo Rossi emerge moderata fiducia sull'esito della richiesta, dopo un confronto molto intenso tra i commissari e l'ad rossonero, Marco Fassone, che ha illustrato il business plan quadriennale del club. L'Uefa, a questo punto, potrebbe accettare la proposta del Milan, permettendo al club di derogare dai vincoli del Fair Play Finanziario e raggiungere il pareggio di bilancio entro la fine del 2021.



NIENTE BLOCCO - In alternativa, la decisione potrebbe essere rinviata, con un'analisi più approfondita dei parametri, oppure ancora rimandare il club a un nuovo incontro per inizio 2018, tra gennaio e febbraio, con sanzioni economiche e limiti alla rosa, come imposto negli anni scorsi a Inter e Roma. Secondo quanto riporta Sky Sport, anche nel caso di risposta negativa da parte dell'Uefa, il Milan ha scongiurato l'ipotesi del blocco del mercato per l'estate 2018.