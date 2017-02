Non solo Federico Bernardeschi sarà uomo mercato nella partita fra Milan e Fiorentina. Sono infatti tanti i giocatori che piacciono alla formazione rossonera e che in estate potranno essere oggetto di discussione fra i due club. Piace e da tempo Milan Badelj, che non rinnoverà con la Fiorentina ed entrerà nel suo ultimo anno di contratto. In scadenza è invece Gonzalo Rodriguez, ancora lontano da un accordo per il prolungamento. L'oggetto del desiderio più importante, tuttavia, è quel Federico Chiesa che tanto bene sta facendo in questa seconda parte di stagione. Classe '97, è l'unico incedibile in casa viola.