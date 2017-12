Ancora fischi a Gigio Donnarumma a San Siro. E l’errore del portiere del Milan sul gol dell’Atalanta non ha sicuramente aiutato. Al ritorno in campo dopo l’intervallo, la Curva Sud ha fischiato il portiere del Milan mentre si dirigeva verso la porta situata sotto al tifo più caldo di fede milanista. Non fischi copiosi, ma i tifosi del Milan si sono comunque fatti sentire: quanto accaduto recentemente ha riaperto la ferita mai realmente rimarginata nel cuore di molti tifosi rossoneri, che ancora non hanno dimenticato quanto accaduto la scorsa estate. E i recenti fatti - con dichiarazioni di Mirabelli e Raiola - non hanno migliorato la situazione.