Sebastian Frey, ex portiere di Verona, Inter, Parma, Fiorentina e Genoa, parla a Milannews.it di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del Milan: "Quest'anno più che mai, in una stagione complicata per tutti, lui dovrà essere ancora più bravo, ancora più attento e ancora più concentrato di prima. Gigio è forte, ha qualità uniche nel panorama mondiale, ma dopo la querelle estiva sarà chiamato ad un percorso perfetto perché nessun errore verrà più perdonato, anche la minima incertezza non passerà più sottocchio. Ho estrema fiducia nel ragazzo, sarà l'annata più importante della sua carriera: le qualità sono indiscutibili, sarà a livello caratteriale che farà un ulteriore salto di qualità verso i top del calibro di de Gea e Oblak. Da collega, o meglio ex collega (ride, ndr), incrocio le dita per lui e gli auguro il meglio in assoluto"