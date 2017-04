Vincenzo Montella dal prossimo anno potrebbe non essere più l'allenatore del Milan. Come scrive Qs-La Nazione, i l tecnico aspetta di ascoltare il progetto di Fassone e Mirabelli, e conoscere le capacità finanziarie di Yonghong Li prima di prendere una decisione sul suo futuro.



Montella sarebbe inoltre sul taccuino di Monchi con l'addio di Spalletti alle porte. L'ambiente Roma rappresenterebbe una scelta più stabile dove poter lavorare, rispetto al contesto di caos societario vissuto in rossonero. Quindi non è ancora detto che l'aeroplanino prolunghi il suo contratto col Milan, qualora non trovasse soddisfacente il rispettivo progetto.