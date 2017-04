E' tornato protagonista dopo un mese di assenza per infortunio, con un gran gol contro il Palermo e l'ennesimo assist decisivo che dato il la alla rimonta contro l'Inter nel derby, ma la permanenza di Suso al Milan è diventato un punto interrogativo. Il passaggio di proprietà da Berlusconi alla cordata capitanata da Yonghong Li si sta rivelando un'ulteriore variabile che rende la situazione di complicata decifrazione.



VOGLIA DI CHIAREZZA - Lo scorso febbraio, l'ex ad Adriano Galliani aveva raggiunto un'intesa di massima per rinnovare il contratto in scadenza nel 2019 e prolungarlo fino al 2021 con un ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione più 500.000 di bonus in caso di qualificazione alla Champions League. Un accordo sulla parola che il nuovo management, nelle persone di Fassone e Mirabelli, dovranno rendere realtà dopo un summit col procuratore dell'esterno spagnolo. Che, come altri suoi compagni di squadra, vuole conoscere i termini del nuovo progetto sportivo, capire a quali traguardi ambisca il nuovo Milan e quanto sia centrale la sua figura dopo un'annata che lo ha consacrato, reinserendolo nel giro della nazionale.



CHELSEA E ATLETICO... - Il Milan cinese vuole ripartire da Suso ma, in attesa che venga fissato il primo summit tra società e il suo entourage, attenzione ai possibili sviluppi della vicenda. Chelsea e Atletico Madrid sono i club che nei mesi scorsi si sono formalmente interessati alla situazione del giocatore andaluso, che mette il Milan in cima alla lista ma non ha escluso di sognare un giorno di fare ritorno in Spagna.