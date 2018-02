Il brasiliano Gabriel, approdato in prestito nelle ultime ore di mercato all'Empoli dal Milan, ha parlato del suo passaggio alla corte di Andreazzoli: "Sono contento di essere arrivato in una realtà come questa, un luogo dove tanta gente ha avuto possibilità di crescere e in più c'è un gruppo unito e consapevole. Personalmente avevo voglia di giocare, ma soprattutto cercavo un progetto vero e interessante che ho trovato qui. Sono felice di essere a Empoli. Questa per me era un'occasione importante e per questo ho fatto qualche piccola rinuncia facendo un investimento su di me. La gioia di tornare in campo è stata grande, mi sono trovato bene fin da subito e col passare dei minuti è andata sempre meglio. La Serie B? È lunga e molto dura, ma questa squadra ha grandi qualità. Dobbiamo però lavorare forte ogni giorno senza guardare al passato, ma solo al futuro”.