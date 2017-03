Filippo Galli, attuale responsabile del settore giovanile del Milan, conosce bene Pierre- Emenick Aubameyang, avendolo allenatore ai tempi della sua esperienza in rossonero. Ecco quanto dichiarato al Corriere dello sport: “Già all’epoca si capiva quanto fosse forte, sia da esterno che da seconda punta. Era sempre disponibile e voglioso di imparare, lui e Darmian erano gli elementi di spicco di quella squadra. Senza dubbio ci si poteva rendere conto che sarebbe diventato un attaccante completo: segnò anche 7 reti in 5 partite disputate in Malesia nella Champions League giovanile. Vero, però, che quello era un Milan che veniva dalla vittoria di Atene: in attacco c’era un’abbondanza ed una qualità incredibile con Kakà, Pato, Inzaghi, Gilardino".