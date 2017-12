Filippo Galli, responsabile del settore giovanile del Milan, parla così di Manuel Locatelli al portale paologhisoni.it: "Con Manuel ho scambiato qualche impressione l'altro giorno, attraverso i messaggi sullo smartphone che sono sempre un canale diretto con i ragazzi, rapido. Ci tenevo a fargli sentire il sostegno di tutti in un periodo nel quale è spesso criticato dalla stampa e anche dai tifosi: dobbiamo ricordarci che il primo obiettivo per calciatori così giovani è la consapevolezza di essere sempre in fase di crescita, di cambiamento verso il meglio. Valutando con distacco e senza la voglia di 'bruciare' i ragazzi quanto fatto finora, direi che il bilancio per lui è nettamente positivo. E sono sicuro farà ancora molto, molto di più, senza mai perdere fiducia".