In attesa di fare rientro in Italia il prossimo 8 gennaio, anche per assistere alla sfida di campionato contro il Cagliari, l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani si è concesso una visita nella sede del Flamengo, storico club brasiliano di Rio de Janeiro, dove il dirigente rossonero si trova attualmente in vacanza. Nell'occasione, ha posato al fianco del direttore sportivo del club rubrinegro Rodrigo Caetano con un simbolico scambio di maglie. Nessuna trattativa di mercato sullo sfondo, visto che di questo argomento Galliani tornerà ad occuparsi al suo ritorno, col Milan che continua a cercare un attaccante esterno destro alternativo a Suso (Deulofeu dell'Everton resta il nome più caldo) e, solo nel caso in cui si materializzasse un'occasione vantaggiosa, un centrocampista centrale che dia il cambio a Locatelli.





Quem está conhecendo as dependências do #NovoNinho é Adriano Galliani, diretor executivo do Milan. Ele trocou camisas com Rodrigo Caetano. pic.twitter.com/sXeLoaagbx — Flamengo (@Flamengo) 6 gennaio 2017