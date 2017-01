Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, parla dopo la sconfitta con il Napoli a MilanTV: "E' stata una bellissima partita, una partita a due facce. Un Napoli travolgente all'inizio e poi un buonissimo Milan che meritava ampiamente il pareggio. Il calcio è anche questo. Siamo diventati come quei pugili che magari hanno la guardia bassa ma che i pugni li sanno dare".



Sul migliore dei rossoneri: "Io dico Paletta, sono un suo fan. Sono andato ad acchiapparlo un mercato di gennaio. Io ho sempre considerato Paletta uno dei più forti difensori italiani. Se dovessi votare io direi lui".



Sulle assenze: "Spiace, ma Sosa ha fatto molto bene. Anche Gustavo Gomez ha fatto bene. Sono triste per la sconfitta ma è stata una grande partita. Il pubblico si è divertito, non ci son stati fischi. Ci sta, questo è il calcio".



Sulla sfida con la Juve: "E' inutile avere sensazioni, che ne so cosa succede. Se mi intervistavate dopo i 10 minuti del primo tempo pensavo sarebbe stata una catastrofe atomica. Purtroppo siamo stati sorteggiati con il numero 5 e la Juventus con il numero 4 e quindi dobbiamo giocare in casa loro. Una volta ti gira bene e una volta ti gira male".