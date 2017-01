Intervenuto a Rai Sport nel pre-partita di Juventus-Milan, l'ad rossonero Adriano Galliani ha confermato l'imminente passaggio di Mbaye Niang al Watford: "Manca pochissimo, abbiamo firmato col Watford. Pozzo mi ha detto che sono d’accordo col giocatore, noi lo abbiamo autorizzato ad andare a Londra per fare le visite mediche. Non ha ancora trovato un accordo economico col Watford, ma lo troverà".



PRIMA SCELTA - Galliani poi conferma il nome di Lucas Ocampos come prima scelta per il dopo-Niang: "Ci daranno una risposta tra qualche giorno. Ocampos è la prima scelta, il Genoa non ci ha ancora detto sì ma neanche no, abbiamo deciso di aspettare tre giorni".