L'ad del Milan Adriano Galliani, raggiunto dai microfoni di MilanNews.it all'uscita da Casa Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:



SUL RINNOVO DI BONAVENTURA - "Sì, è una bellissima notizia per il Milan e credo anche per Bonaventura, non solo per il Milan, per tutte e due le parti".



SUL NAPOLI E SULLA JUVENTUS - "E' bene che ci siamo, se sono importanti è perchè siamo in questa posizione di classifica e stiamo andando avanti in Coppa Italia, quindi bene, vediamo se riusciamo allungare il nostro gioco ottimo da 45 a 90 minuti. Se si può battere il Napoli anche senza due giocatori importanti? Non lo so, non faccio mai previsioni, vediamo".



SU DEULOFEU - "Non si sta né complicando né semplificando, le posizioni sono molto semplici: noi proponiamo un prestito secco o un prestito con diritto, loro chiedono un prestito con obbligo: sapete tutti che per via degli impegni contrattuali non possiamo fare prestiti con obblighi. Partire per la Spagna? Son pronto a tutto, l'unica cosa alla quale non sono pronto è a un prestito con obbligo".